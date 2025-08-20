Adana'da mahalleli çareyi halılarla aradı

Adana Gülpınar Mahallesindeki mahalleliler, bir süredir onarılmayan yollardaki toz ve kirden korunmak için sokaklarını halı ile kapladı.

Gülpınar Mahallesi'nde yaklaşık bir yıl önce yapılan elektrik altyapı çalışmasının ardından kazılan yollar uzun süredir onarılmadı. Onarılmayan yollardan sebep kalkan tozlardan şikayetçi olan mahalleli çareyi yollara halı sererek aradı.

"BİZ NEDEN KENDİ İMKANLARIMIZLA ÖNLEM ALMAK ZORUNDA KALIYORUZ?"

Gülpınar mahallesinde yaşayan Ömer Yağımlı, “O günden beri mahallemiz bu halde. Belediye yetkilileri defalarca buraya gelip baktı ama hiç ilgilenmedi. Pencerelerimizi, kapılarımızı açamıyoruz, evimize sürekli toz toprak doluyor. Evimi yeni boyattım, bir yıl bile olmadı. Kim derdi ki evim bu hale gelecek. Bu zararı biz kimden karşılayacağız? Yetkililer gelsin baksın, biz neden kendi imkanlarımızla önlem almak zorunda kalıyoruz? Evimiz hep toz toprak içinde kalıyor” şeklinde konuştu.