Adana’da kabus gecesi! Yangın nedeniyle çöken ev 2 engelli kardeşe mezar oldu

Yayınlanma:
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunan 2 katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler nedeniyle ev çökerken evdeki işitme ve konuşma engelli kardeşler Mustafa (84) ve Sıtkı Menteş (65) yaşamını yitirdi.

Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Naltaş Mahallesi’nde işitme ve konuşma engelli Mustafa ve Sıtkı Menteş kardeşlerin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının sobadan çıktığı tespit edilirken alevler bütün evi sardı.

yangin-cikan-ev-coktu-engelli-2-kardes-951125-282386.jpg

YANGIN NEDENİYLE EV ÇÖKTÜ!

Alevlerin kapladığı ev çökerken yangın, yanda bulunan başka bir eve de sıçradı. Yan evde bulunan kişinin yangını fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarı yapan kadın, itfaiye ekipleri gelene kadar işitme ve konuşma engelli eşini kurtardı

yeni-proje-2025-10-07t103503-833.jpg

İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması yaparken iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın: Otomobil alev topuna döndü!15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın: Otomobil alev topuna döndü!

Menteş kardeşlerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

