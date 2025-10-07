Adana’da kabus gecesi! Yangın nedeniyle çöken ev 2 engelli kardeşe mezar oldu

Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Naltaş Mahallesi’nde işitme ve konuşma engelli Mustafa ve Sıtkı Menteş kardeşlerin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının sobadan çıktığı tespit edilirken alevler bütün evi sardı.

YANGIN NEDENİYLE EV ÇÖKTÜ!

Alevlerin kapladığı ev çökerken yangın, yanda bulunan başka bir eve de sıçradı. Yan evde bulunan kişinin yangını fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarı yapan kadın, itfaiye ekipleri gelene kadar işitme ve konuşma engelli eşini kurtardı

İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması yaparken iki kardeşin cansız bedenine ulaştı.

Menteş kardeşlerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.