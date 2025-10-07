15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın: Otomobil alev topuna döndü!

Yayınlanma:
İstanbul Üsküdar’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NFV 646 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekip dışarı çıktı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ!

Yoldan geçen sürücüler, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Köprüde görevli trafik polisleri, herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle köprü üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

