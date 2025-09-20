Adana'da film gibi kaza: Mobilya dükkanına daldı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak mağazaya daldı.
Gece saatlerinde meydana gelen kazada, Turgut D.'nin kullandığı 01 AHF 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ MAĞAZAYA DALDI
Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bir mağazaya daldı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün aracın içinde sıkıştığı görüldü.
İTFAİYE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi olay yerinde yaptığı aralı Turgut D., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Polisin kazaya ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.