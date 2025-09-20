Adana'da film gibi kaza: Mobilya dükkanına daldı

Adana'da film gibi kaza: Mobilya dükkanına daldı
Yayınlanma:
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir mağazaya daldı. Kazada, sürücü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak mağazaya daldı.

Gece saatlerinde meydana gelen kazada, Turgut D.'nin kullandığı 01 AHF 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

adanada-mobilya-magazasina-dalan-otomob-922319-274052-1-001.jpg

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ MAĞAZAYA DALDI

Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bir mağazaya daldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün aracın içinde sıkıştığı görüldü.

adanada-mobilya-magazasina-dalan-otomob-922318-274052-1-001.jpg

İTFAİYE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

İstanbul Boğazı'ndaki kazada 2 gözaltıİstanbul Boğazı'ndaki kazada 2 gözaltı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi olay yerinde yaptığı aralı Turgut D., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polisin kazaya ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Türkiye
Adil Katılım Bankası’na BDDK izni Resmi Gazete’de
Adil Katılım Bankası’na BDDK izni Resmi Gazete’de
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Can Holding açıklaması: Soruşturma genişletilerek devam edecek
Soruşturma genişletilerek devam edecek