Adana'da Büyükşehir binasında Atatürk ile beraber Erdoğan posteri!

Anadolu’yu emperyalist işgalden kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm yurtta saygı ve özlemle anılmaya devam ediyor.

Yurt genelinde saat 09.05'te hayat tam anlamı ile durdu. Vatandaşlar Ata'sını anarken kamu kurumlarına ve vatandaşlar tarafından evlerine Atatürk posterleri asıldı. Ancak dikkat çeken bir olay Adana'da yaşandı.

BELEDİYE BİNASINA ERDOĞAN POSTERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi 29 Ekim tarihinde kamu kurumlarına asılması ile tepkileri de beraberinde getirmişti. 29 Ekim Milli Bayramı nedeni ile Erdoğan'ın fotoğrafının asılmasının yanı sıra 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde Erdoğan'ın fotoğrafı Adana Büyükşehir Belediyesine asıldı.

ASKİ BİNASINDA DA AYNI MANZARA

Dikkat çeken bu uygulamanın bunun nedeni ise öğrenilemedi. Ayrıca belediye binası dışında Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi binasına da Atatürk ve Türk bayrağı ile beraber Erdoğan'ın da fotoğrafı asıldı.