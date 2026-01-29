Adana'da başlık parasına isyan eden gençler sokağa döküldü

Yayınlanma:
Adana’nın Yüreğir ilçesinde, Şanlıurfalıların yoğunlukta yaşadığı kırsal mahallelerde yaşayan gençler, evlenmeleri için talep edilen yüksek miktarlardaki başlık paralarına tepki gösterdi. Başlık parasına karşı eylem yapan gençler, ‘Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı’ yazılı dövizler taşıdı.

Adana’nın Şanlıurfalıların yaşadığı 19 Mayıs, Koza ve Anadolu Mahallelerindeki gençler, evlenmeleri için talep edilen yüksek miktarlardaki başlık paralarına tepki gösterdi ve eylem yaptı. Başlık parasının artık eskilerde kalması gerektiğini vurgulayan gençler, açtıkları dövizlerle, başrolünü Kemal Sunal’ın oynadığı Kibar Feyzo filmini anımsattı.

baslik-parasi.png

“KİBAR FEYZO 50 YIL ÖNCE BU GÜNÜ ANLATTI”

Evlenmek istediklerini ancak kendilerinden yüksek miktarlarda ‘başlık parası’ talep edildiğini ifade eden 20 genç, mahallede bir araya gelerek duruma isyan etti. ‘Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı’, ‘700 bin TL’den başlayan fiyatlarla başlık parası’, ‘Mal değiliz satılalım’, ‘Başlık parası kalkacak’ yazılı dövizler taşıyan gençler, sevdikleri kızlarla evlenemediklerini ifade etti.

Başlık parası kaldırıldıBaşlık parası kaldırıldı

Başlık parası istendiği için evlenemediğini söyleyen Ahmet Yüksel (22), “Ben aslen Şanlıurfalıyım ama burada doğup büyüdüm. Burada benim gibi evlenmek isteyip de evlenemeyen nice gençler var. Gençlerin sesi olmak istiyorum. Şu an 600-700 bin TL para istiyorlar. Bazılarına göre bu rakam 1 milyonu geçiyor. Biz araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz, evlilik Müslümanın işidir. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçınıyoruz. Bu insanlık değil. 50 yıl önceki Kibar Feyzo’ya mı dönelim?” ifadelerine yer verdi.

baslik-parasi3.png

“YETKİLİLERDEN BİR ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORUZ”

Hamza Yüksel ise, evlenirken ailesinin yüklü bir miktar başlık parası ödediğini öne sürerek “Bizim Şanlıurfa’nın bir kesiminde başlık parası, süt parası geleneği var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin ile 1 milyon TL arası para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Artık, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz” sözlerini sarf etti.

Kaynak:DHA

