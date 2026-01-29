29 ilde karıştığı 48 farklı suçtan aranıyordu: Tatlıcıda yakalandı

29 ilde karıştığı 48 farklı suçtan aranıyordu: Tatlıcıda yakalandı
Yayınlanma:
Aksaray’da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Umut Belek (29), tatlıcıda yakalandı. 3 yıldır aranan Belek'in 29 ilde karıştığı 48 farklı suça karıştığı öğrenildi.

Aksaray'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Belek'in yakalanması için çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 3 yıldır firarı alarak aranan Belek'in saklandığı evin adresini belirledi.

17-yil-7-ay-hapis-cezasiyla-aranan-hukumlu.jpg

29 İLDE 48 FARKLI SUÇ KAYDI

29 ilde karıştığı, "Hırsızlık", "Nitelikli dolandırıcılık", "Konut dokunulmazlığı ihlali", "Bilişim sistemleri banka ve kredi kartı kullanımına aracı olmak" ve "Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" gibi 48 farklı suçtan aranan Belek'in kaldığı yerin tespit edilmesinin ardından harekete geçildi.

Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıSamsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Belek'i, tatlı yemek için evinin yakınında gittiği tatlıcıda yakalandı.

Firari hükümlü polisi görünce kaçtı kıskıvrak yakalandı!Firari hükümlü polisi görünce kaçtı kıskıvrak yakalandı!

Belek, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

