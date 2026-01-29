29 ilde karıştığı 48 farklı suçtan aranıyordu: Tatlıcıda yakalandı

Aksaray'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Belek'in yakalanması için çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 3 yıldır firarı alarak aranan Belek'in saklandığı evin adresini belirledi.

29 İLDE 48 FARKLI SUÇ KAYDI

29 ilde karıştığı, "Hırsızlık", "Nitelikli dolandırıcılık", "Konut dokunulmazlığı ihlali", "Bilişim sistemleri banka ve kredi kartı kullanımına aracı olmak" ve "Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" gibi 48 farklı suçtan aranan Belek'in kaldığı yerin tespit edilmesinin ardından harekete geçildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Belek'i, tatlı yemek için evinin yakınında gittiği tatlıcıda yakalandı.

Belek, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.