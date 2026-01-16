Firari hükümlü polisi görünce kaçtı kıskıvrak yakalandı!

Firari hükümlü polisi görünce kaçtı kıskıvrak yakalandı!
Yayınlanma:
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde polis ekipleri tarafından, durumundan şüphelenilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. Polisi görünce, şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi takip ederek kıskıvrak yakaladı ve gözaltına aldı.

istanbul-beyoglunda-26-yil-kesinlesmis-1117782-331902.jpg

26 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Polis ekipleri, şüphelinin üstünü ararken yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Üvey annesini öldürüp firar etmişti: Yakalanınca intihar ettiÜvey annesini öldürüp firar etmişti: Yakalanınca intihar etti

Şüphelinin kimliği belirlenirken N.Ç. isimli şahsın 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu da ortaya çıktı.

istanbul-beyoglunda-26-yil-kesinlesmis-1117783-331902.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Türkiye
Bartın'da 12 yıllık 'zemin etüdü' skandalı ortaya çıktı: Usulsüzlük MHP'li belediye dönemine dayanıyor
Bartın'da 12 yıllık 'zemin etüdü' skandalı ortaya çıktı: Usulsüzlük MHP'li belediye dönemine dayanıyor
Ankara'da trafiği kilitleyen soruna neşter
Ankara'da trafiği kilitleyen soruna neşter
MHP'li başkanın bu yorumu en çok Bahçeli'yi kızdırır! Emeklilere "şükürsüzler" dedi
MHP'li başkanın bu yorumu en çok Bahçeli'yi kızdırır! Emeklilere "şükürsüzler" dedi