Firari hükümlü polisi görünce kaçtı kıskıvrak yakalandı!
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde polis ekipleri tarafından, durumundan şüphelenilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. Polisi görünce, şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi takip ederek kıskıvrak yakaladı ve gözaltına aldı.
26 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
Polis ekipleri, şüphelinin üstünü ararken yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.
Şüphelinin kimliği belirlenirken N.Ç. isimli şahsın 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu da ortaya çıktı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Kaynak:DHA