Firari hükümlü polisi görünce kaçtı kıskıvrak yakalandı!

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde polis ekipleri tarafından, durumundan şüphelenilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.