Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, aranan şahsın Hacınabi Mahallesi'nde gizlendiği adres tespit edildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Operasyonla yakalanan 49 yaşındaki A.Ş.’nin suç geçmişi oldukça kabarık çıktı. Hükümlünün dosyasında kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, mala zarar verme ve hükümlü ile tutuklunun kaçması gibi ağır suçların yer aldığı belirlendi.

12 YILLIK CEZA İÇİN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında toplam 12 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., emniyet ve jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bafra Kapalı Cezaevine teslim edildi.