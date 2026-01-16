Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Yayınlanma:
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 12 yıl 1 ay 5 gün hapis cezasını bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, aranan şahsın Hacınabi Mahallesi'nde gizlendiği adres tespit edildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Operasyonla yakalanan 49 yaşındaki A.Ş.’nin suç geçmişi oldukça kabarık çıktı. Hükümlünün dosyasında kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, mala zarar verme ve hükümlü ile tutuklunun kaçması gibi ağır suçların yer aldığı belirlendi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandıŞanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

12 YILLIK CEZA İÇİN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında toplam 12 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., emniyet ve jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bafra Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
Son Dakika | Eyüpspor'a kayyum atandı
Son Dakika | Eyüpspor'a kayyum atandı
Bakan Tekin "derslikler 20'lere düştü" demişti: 60 kişilik sınıflarda hijyenden uzak eğitim
Bakan Tekin "derslikler 20'lere düştü" demişti: 60 kişilik sınıflarda hijyenden uzak eğitim
Erdoğan’ın memleketinde emekli sokağa çıktı: Emekli ne yiyecek ne içecek, nasıl yaşayacak?
"Emekli ne yiyecek ne içecek, nasıl yaşayacak?"