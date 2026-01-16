Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yasa dışı silahlanma ve genel güvenliğin tehlikeye atılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tespit edilen 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki huzur ve güven ortamını korumak amacıyla yasa dışı silahlanmaya karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)