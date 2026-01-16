Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yasa dışı silahlanma ve genel güvenliğin tehlikeye atılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tespit edilen 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki huzur ve güven ortamını korumak amacıyla yasa dışı silahlanmaya karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki huzur ve güven ortamını korumak amacıyla yasa dışı silahlanmaya karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
Son Dakika | Eyüpspor'a kayyum atandı
Son Dakika | Eyüpspor'a kayyum atandı
Bakan Tekin "derslikler 20'lere düştü" demişti: 60 kişilik sınıflarda hijyenden uzak eğitim
Bakan Tekin "derslikler 20'lere düştü" demişti: 60 kişilik sınıflarda hijyenden uzak eğitim
Erdoğan’ın memleketinde emekli sokağa çıktı: Emekli ne yiyecek ne içecek, nasıl yaşayacak?
"Emekli ne yiyecek ne içecek, nasıl yaşayacak?"