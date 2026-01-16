E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"

Bazı kamu yöneticilerinin elektronik imzaları kullanılarak sahte belgeler düzenlenmesine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, sanık sayısı 322’ye yükseldi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, dosyaların birleştirilmesiyle birlikte davanın kapsamı genişlerken, sanık kürsüsünden çarpıcı itiraflar yükseldi.

"OKULSUZ DİPLOMA OLUR MU DİYE SORDUM"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Enver Yılmaz, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen "Hoca" lakaplı Ziya Kadiroğlu ile arasındaki diyaloğu mahkeme heyetiyle paylaştı. Kadiroğlu’nun kendisine diploma teklif ettiğini belirten Yılmaz, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bana esprili bir dille, 'Belediye başkan adayı oldunuz ancak diplomanız yok, sana diploma ayarlayalım' dedi. Ben de 'Okulsuz diploma olur mu, yap da görelim' dedim. Bir ay sonra geldiğinde sistem üzerinden diplomayı gösterdi. Telefonu fırlatıp, 'Ben topluma mal olmuş bir insanım, bu işler bana zarar verir' diyerek silmesini istedim."

DOSYALAR BİRLEŞTİ: SANIK SAYISI 322 OLDU

Mahkeme hakimi, aynı suç kapsamındaki 123 kişi hakkında hazırlanan yeni iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Operasyonların ardından davanın toplam sanık sayısı 322’ye ulaşırken, sanıklar hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "bilişim sistemine girme" gibi suçlardan 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hademe olarak başladığı okuldan sahte diploma aldı: Mali işlerin başına geçti

DURUŞMA 10 NİSAN’A ERTELENDİ

Savunmaların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların suçun niteliği ve kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 29 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına hükmederek, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 10 Nisan tarihine erteledi.