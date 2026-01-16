Hademe olarak başladığı okuldan sahte diploma aldı: Mali işlerin başına geçti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), skandal bir iddia ile gündeme geldi. İddiaya göre; okulun hademesi önce sahte diploma aldı sonra okulun bilgi sistemine sızdı.

Hademenin mali işlerin başına geçiş hikayesinin detayları ortaya çıktı.

HADEME OLARAK BAŞLADIĞI OKULDAN SAHTE DİPLOMA ALDI

ÇOMÜ'de hizmetli kadrosunda görev yapan personel Serdal Güçtekin'in, üniversitenin bilgi sistemine sızarak usulsüz şekilde diploma aldığı ve bu sayede idari bir pozisyona yükseldiği öne sürüldü.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Güçtekin, okulun bilişim sistemine müdahale ederek kendisini üniversite sınavına girmiş gibi gösterdi ve bu yolla sahte diploma temin etti.

2023 yılında mezun görünen Güçtekin'in Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne kayıt yaptırdığı ve sistem müdahalesiyle görevde yükseldiği yapılan denetim sırasında belirlendi.

MALİ İŞLERİN BAŞINA GEÇTİ

Hademelik görevinden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda Mali İşler Koordinatörlüğü makamına kadar yükseldiği belirtilen Güçtekin, iddialar üzerine görevden uzaklaştırıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan üniversite rektörlüğü, olayla ilgili yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulduğunu, kurumdaki tüm veri ve belgelerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine veteriner dekan atandı: Liyakat nerede dedirten karar

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."