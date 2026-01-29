Dondurucu soğukta dışarı çıktı: 5 dakikada bu hale geldi

Kar yağışı sonrası Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'ın Göle ve Hanak ilçeleri, Türkiye'nin en soğuk yerleşim merkezleri oldu.

Göle'de gece en düşük sıcaklık eksi 23 olarak ölçülürken, merkezde ve Hanak ilçesinde termometreler eksi 19.7'yi gösterdi.

5 DAKİKADA BU HALE GELDİ

Kent genelinde yollar, kaldırımlar ve araçların üzeri buzla kaplandı, bina çatılarında dev sarkıtlar oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dondurucu soğukta dışarı çıkan bir vatandaşın ise dakikalar içinde kaş, kirpik ve saçları dondu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bazı vatandaşların da araçlarının üzerine battaniye, kilim gibi malzemelerle örttüğü görüldü.