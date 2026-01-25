Kayseri’de Sultan Sazlığı buz tuttu! Gezi tekneleri mahsur kaldı

Kayseri’de Sultan Sazlığı buz tuttu! Gezi tekneleri mahsur kaldı
Yayınlanma:
Eksi 15 dereceyi gören soğuk hava, Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki sulak alanı buzla kapladı. Kar yağışı sonrası su seviyesindeki artışa rağmen gezi tekneleri buz tutan alanlarda mahsur kaldı.

Kayseri’de etkili olan soğuk hava, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırları içinde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki sulak alanı etkisi altına aldı. Milli park, 301 kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir sulak alan olarak biliniyor.

SICAKLIK EKSİ 15 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, uzun süredir kuraklığın etkisiyle bazı alanlarda su seviyesinin azaldığı ve bazı bölümlerin tamamen kuruduğu gözlemlenmişti.

1133744.jpg

GEZİ TEKNELERİ BUZ TUTAN SULAK ALANDA MAHSUR KALDI

Son günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte su seviyesinde bir miktar artış yaşanırken, aşırı soğuk nedeniyle sazlığın bazı bölümleri buzla kaplandı. Milli parkta göl üzerinde turlar yapan gezi teknelerinin büyük kısmı da buz tutan alanlarda mahsur kaldı.

Edirne'de Tunca Nehri bile buz tuttuEdirne'de Tunca Nehri bile buz tuttu

1133746.jpg

BUZ MANZARASI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ: YETKİLİLER UYARIYOR

Durum, dron ile havadan görüntülendi. Uzmanlar, Sultan Sazlığı gibi sulak alanların ekosistemi için su seviyesinin kritik önem taşıdığını ve buz tutmasının kuşlar ve diğer canlılar üzerindeki etkilerini gözlemlemenin önemli olduğunu belirtti. Vatandaşlar ve kuş gözlemcileri, oluşan buz görüntülerini hayranlıkla izlerken, yetkililer bölgede tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Türkiye
Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı
Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı
Özbek kadının cesedini bulan hurdacı konuştu
Özbek kadının cesedini bulan hurdacı konuştu
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı!
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı!