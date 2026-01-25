Kayseri’de etkili olan soğuk hava, Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırları içinde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki sulak alanı etkisi altına aldı. Milli park, 301 kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir sulak alan olarak biliniyor.

SICAKLIK EKSİ 15 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, uzun süredir kuraklığın etkisiyle bazı alanlarda su seviyesinin azaldığı ve bazı bölümlerin tamamen kuruduğu gözlemlenmişti.

GEZİ TEKNELERİ BUZ TUTAN SULAK ALANDA MAHSUR KALDI

Son günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte su seviyesinde bir miktar artış yaşanırken, aşırı soğuk nedeniyle sazlığın bazı bölümleri buzla kaplandı. Milli parkta göl üzerinde turlar yapan gezi teknelerinin büyük kısmı da buz tutan alanlarda mahsur kaldı.

BUZ MANZARASI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ: YETKİLİLER UYARIYOR

Durum, dron ile havadan görüntülendi. Uzmanlar, Sultan Sazlığı gibi sulak alanların ekosistemi için su seviyesinin kritik önem taşıdığını ve buz tutmasının kuşlar ve diğer canlılar üzerindeki etkilerini gözlemlemenin önemli olduğunu belirtti. Vatandaşlar ve kuş gözlemcileri, oluşan buz görüntülerini hayranlıkla izlerken, yetkililer bölgede tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.