Edirne'de Tunca Nehri bile buz tuttu

Yayınlanma:
Edirne'de hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesinin ardından Tunca Nehri'nin bir kısmı buz tuttu.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında hissedildiği kentlerden biri de Edirne. Kentte gece saatlerinde soğuk hava etkisini arttırdı. Sıcaklıkların en yüksek eksi 1, en düşük eksi 8 derece hissedilmesi ile merkeze bağlı Büyükdöllük ve Değirmenyeni köyleri arasında bulunan ve ‘Göl Baba’ olarak bilinen göletin yüzeyi buz tuttu.

sicakligin-eksi-8-dereceye-dustugu-edirn-1125676-334081.jpg

Sabah saatlerinde gölete gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Göletin buz tutması ile balıkçı kayıkları da buz tutan su yüzeyinde mahsur kaldı. Bununla beraber Tunca Nehri’nin Değirmenyeni köyünden geçen kısmında su yüzeyinin buz tuttuğu görüldü.

sicakligin-eksi-8-dereceye-dustugu-edirn-1125678-334081.jpg

'MAHSULE İYİ GELECEK'

Kısmen buz tutan Değirmenyeni köyünde yaşayan İsmail Özel isimli vatandaş, uzun süredir gölün bu şekilde buz tutmadığını söyleyerek, "Her yıl bu şekilde olmuyor. Bu sene hava şartları biraz daha sert geçtiği için buz tuttu. Bu donun zamanında olması ürün için de iyi. Mahsule iyi gelecek. Aylak zamanlarımızda gelip biz de buradan göl manzarasını izliyoruz. Dışarıdan da gelip bu manzarayı izleyen oluyor" dedi.

sicakligin-eksi-8-dereceye-dustugu-edirn-1125677-334081.jpg

Kaynak:DHA

