Narin Güran davasında yeni perde! Birleştirme için ilk adım

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetine ilişkin “suçluyu kayırma” suçundan 15 sanığın yargılandığı dosyayı yeniden ele aldı.

Narin'in öldürülmesine ilişkin ada davaya ek olarak, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 15 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan ayrı bir dava açılmıştı.

İstinaf mahkemesi, “suçluyu kayırma” suçunun oluşup oluşmadığının, ana davanın sonucuna bağlı olduğunu belirterek verilen cezaları bozmuştu.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada ana dosyayla birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin kararın 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sorulmasına hükmetti.

Duruşma 11 Haziran 2026 tarihine ertelendi. Güran ailesinin avukatı Mahir Akbilek, mahkemenin bozma kararını dikkate alarak birleştirme için ilk adımı attığını belirtti.

Öte yandan davanın tarafları arasında yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) istinaf başvuruları ise reddedildi.

Yeniden başlayan duruşmada UCİM avukatlarının salona alınmadığı belirtildi.

BU DAVADA DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?

Sanıklardan B.G., F.G. ve M.G.’ye 3 yıl 6 ay, diğer bazı sanıklara ise 3 yıla kadar değişen hapis cezaları verilmişti. 3 çocuk sanık hakkında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı ve denetimli serbestlik uygulanmıştı.

Tutuklu sanıkların cezaevinde geçirdikleri süre nedeniyle infaz riski oluştuğu gerekçesiyle B.G., F.G. ve M.G. adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

Yargıtay gerekçeli kararını açıkladı: Narin'i onlar öldürdü

NARİN CİNAYETİNDE YARGITAY KARARLARI

21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolan 9 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulundu. Cesedin üstü ağır taşlarla örtülmüş ve çalılıklarla gizlenmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak hâlinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklardan Bahtiyar, cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf etti.

Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024’te Salim, Enes ve Yüksel Güran’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Nevzat Bahtiyar ise delilleri gizlemekten 4 yıl 6 ay ceza aldı. Kararlar, önce istinaf mahkemesi tarafından onandı, ardından Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, Güran ailesi hakkındaki mahkûmiyetleri onarken, Bahtiyar’ın eyleminin cinayete yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu.