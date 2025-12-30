Yargıtay gerekçeli kararını açıkladı: Narin'i onlar öldürdü
Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında, bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Yargılama sürecinde itirafçı olan Nevzat bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kararın istinaf incelemesini yapıp cezaları hukuka uygun buldu ve dosyayı Yargıtay'a gönderdi.
Son dakika... Yargıtay'dan Narin cinayeti kararı
CEZALAR ONANDI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemenin ardından kararı onadı. Amca, anne ve ağabeye verilen "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.
Nevzat Bahtiyar hakkında verilen ceza ise bozuldu. Bahtiyar, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yeniden yargılanacak.
GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN HUSUSLAR
Yargıtay'ın kararının gerekçeli bölümünde dikkat çeken unsurlar yer aldı.
Yargıtay onama gerekçesinde, eylemin sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtildi.
"Yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan raporların yeterli, denetime ve hüküm kurmaya elverişli olduğu. Hukuka aykırı delilin veya eksik incelemenin bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında adil yargılanma hakkının ihlaline neden olacak iş veya işlemin bulunmadığı.
Bozma nedeni saklı olarak maktule yönelik eylemin sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı. Düzeltme nedeni saklı olarak anılan sanıkların eylemlerine uyan suç vasfının ve suça iştiraklerinin niteliklerinin doğru biçimde belirlendiği, birleştirilmesi zorunlu olan dava dosyasının bulunmadığı.
Soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilerek emanet kaydı yapılan eşyaların fazla olması, iddianamede de anlatımı bulunan ve sevk maddesi gösterilen müsadere ile ilgili olarak her zaman hüküm kurulabileceği gözetildiğinde kısa karar ile hüküm arasında çelişkiye neden olunmadığı.
Sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran hakkında takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği, anlaşılmakla, temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümlerde düzeltme nedenleri dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır."
SANIKLARIN HEPSİ KÖYDE
Sanık Salim ile Nevzat'ın eskiden beri samimi ve yakın arkadaş olduklarına dikkat çekilen gerekçeli kararda, sanıkların hepsinin (Salim, Enes, Yüksel ve Nevzat) olay saatinden önce köyde olduklarının anlaşıldığı belirtildi.
"Sanık Salim'in yeğeninin düğün merasimi hazırlıkları nedeniyle yaşadıkları köyde birçoğu akraba olan bir kısım şahısların alışveriş ve davetiye dağıtımı nedeniyle köyde bulunmadıkları olay gününde PTS kayıtları, daraltılmış baza ilişkin bilirkişi raporları ile bunu destekleyen jandarma tarafından düzenlenen HTS analiz raporu ve dosya içeriği uyarınca eylem saatinden önce sanıklar Salim, Enes, Yüksel ve Nevzat'ın köyde olduklarının anlaşıldığı.
Olay saatinden önceki zaman diliminde görüşmeye başladıkları olaydan önce sanık Nevzat'ın sanık Salim'i 15:08 'de arayarak irtibata geçtiği. Kuran kursundan çıkan maktulün her zaman kullandığı yol yerine daha kısa olduğu anlaşılan patika yolu kullanarak evine gittiği."
"SALİM, YÜKSEL VE ENES ÖLDÜRDÜ"
Kararda, Narin'in amca Salim ve evde bulunan Yüksel ve Enes tarafından öldürüldüğü belirtildi.
"Olay öncesinde sanıklar Salim ve Nevzat'ın birbirlerine yakın olarak maktulün her zaman kullandığı yol bölgesinde ve maktulün evi yakınında bulundukları, maktulün ise patika yoldan çıkarak evi ve müştemilatının bulunduğu yere gelmesi üzerine buraya geçen sanık Salim ve evde bulunan diğer sanıklar Yüksel ve Enes tarafından maktul Narin'in öldürüldüğü."
"SALİM TARAFINDAN EVİN DIŞINDA BEKLEYEN NEVZAT'A VERİLDİ
Yargıtay gerekçeli kararında, Narin'in cesedinin Salim tarafından, olay öncesinde birlikte olduğu ve evin dışında bekleyen Nevzat'a verildiğini belirtti.
"Maktulün cesedinin sanık Salim tarafından olay öncesinde birlikte olduğu evin dışında bekleyen arkadaşı sanık Nevzat'a gizlemesi veya yok etmesi amacıyla teslim edildiği.
Sanık Nevzat'ın da maktulü yapılan aramalar sonucu bulunduğu derenin toprak ile birleşen kısmına çuval içerisinde götürerek bıraktığı ve üzerini taş ile örttüğü anlaşılan olayda, sanık Nevzat'ın maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim'in yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesinden sonrasında yardımda bulunmak suretiyle iştirak ettiği anlaşılmıştır."