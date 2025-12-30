Yargıtay gerekçeli kararını açıkladı: Narin'i onlar öldürdü

Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında, bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Yargılama sürecinde itirafçı olan Nevzat bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kararın istinaf incelemesini yapıp cezaları hukuka uygun buldu ve dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

Son dakika... Yargıtay'dan Narin cinayeti kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemenin ardından kararı onadı. Amca, anne ve ağabeye verilen "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Nevzat Bahtiyar hakkında verilen ceza ise bozuldu. Bahtiyar, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yeniden yargılanacak.

Yargıtay'ın kararının gerekçeli bölümünde dikkat çeken unsurlar yer aldı.

Yargıtay onama gerekçesinde, eylemin sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtildi.

"Yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan raporların yeterli, denetime ve hüküm kurmaya elverişli olduğu. Hukuka aykırı delilin veya eksik incelemenin bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında adil yargılanma hakkının ihlaline neden olacak iş veya işlemin bulunmadığı.

Bozma nedeni saklı olarak maktule yönelik eylemin sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı. Düzeltme nedeni saklı olarak anılan sanıkların eylemlerine uyan suç vasfının ve suça iştiraklerinin niteliklerinin doğru biçimde belirlendiği, birleştirilmesi zorunlu olan dava dosyasının bulunmadığı.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilerek emanet kaydı yapılan eşyaların fazla olması, iddianamede de anlatımı bulunan ve sevk maddesi gösterilen müsadere ile ilgili olarak her zaman hüküm kurulabileceği gözetildiğinde kısa karar ile hüküm arasında çelişkiye neden olunmadığı.

Sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran hakkında takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği, anlaşılmakla, temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümlerde düzeltme nedenleri dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır."