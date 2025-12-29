Son dakika... Yargıtay'dan Narin cinayeti kararı

Son dakika... Yargıtay'dan Narin cinayeti kararı
Son dakika... Yargıtay'dan Narin cinayeti kararı... Narin Güran cinayetinde amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak.

Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra, Eğertutmaz Deresi kenarında, çuvala konulmuş halde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

son-dakika-yargitaydan-narin-cinayeti-karari-3.jpg

Yargı sürecinde itirafçı olan Nevzat bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın istinaf incelemesi, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yapılırken cezalar hukuka uygun bulundu. Dosya Yargıtay'a gönderildi.

son-dakika-yargitaydan-narin-cinayeti-karari-2.jpg

YARGITAY'DAN NARİN CİNAYETİ KARARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin cinayetine ilişkin ilgili ceza dairesine tebliğname yazarak kararların onanmasını istedi. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi de Narin davasında son karar için dosyayı incelemeye aldı.

son-dakika-yargitaydan-narin-cinayeti-karari-4.jpg

Yapılan incelemelerin ardından Yargıtay kararını verdi. Narin Güran cinayetinde amca, anne ve ağabey hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Hakkındaki "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan verilen karar bozulan Nevzat Bahtiyar ise "öldürmeye yardım etmek" suçundan yeniden yargılanacak.

