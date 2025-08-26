Adana'da 2 kişiyi öldüren 17 yaşındaki çocuk hakkında istenen ceza belli oldu
Adana’nın Yüreğir ilçesinde 25 Mart akşamı yaşanan olayda, kahvehanede okey oynayan Erkan Savan (35) ile Ramazan Durak’ı (40) tabancayla vurarak öldüren 17 yaşındaki D.G. hakkında hazırlanan iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Olay öncesi sosyal medya hesabından “Yolun sonu, son 5 dakika” notuyla fotoğraf paylaşan D.G., cinayeti annesine olan borcu nedeniyle işlediğini ileri sürdü. Olay sırasında Savan’ı hedef alan silahın kurşunları, yanındaki Durak’ın göğsüne de isabet etti. Durak’ın ölümü kazara meydana geldiği iddia edildi. Cinayet şüphelisi, güvenlik kameraları tarafından kahvehane önünde beklerken görüntülendi. Polis ekipleri kısa sürede D.G.’yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakaladı.
Savcılık, “kasten öldürme” suçundan 35 yıl hapis cezası talep etti.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)