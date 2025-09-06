Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda Yumurtalık ilçesinde C.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 1 kilogram esrar ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheli C.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı ve uyuşturucu ile tabancanın bulunma anları, jandarma kameraları tarafından görüntülendi.