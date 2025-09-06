Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan şahsın evinden 1 kilogram esrar ile ruhsatsız bir tabanca çıktı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda Yumurtalık ilçesinde C.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 1 kilogram esrar ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheli C.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı ve uyuşturucu ile tabancanın bulunma anları, jandarma kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak:AA

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Türkiye
Milas'ın ünlü emlakçısı arabasında ölü bulundu
Milas'ın ünlü emlakçısı arabasında ölü bulundu
İmamoğlu: Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim
İmamoğlu: Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim
Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!
Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!