Adam kayırmacılık skandallarında yeni perde: Müdürün eşi cankurtaran oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ülkede işsizlik oranın en yüksek olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü’ndeki personel alımlarında, müdürlerin yakınları ve tanıdıklarının görevlendirilmesi tartışmalara yol açtı.

MÜDÜRÜN EŞİ CANKURTARAN OLDU!

BirGün’de yer alan habere göre, Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner’in eşi Serap Öner ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz’ın kardeşi Seyfullah Yılmazcankurtaran” olarak işe başlarken kurumda daha önce çaycı olarak çalışan Kader Metin ve Hakkari merkezde ikamet eden Botan Arslan da “cankurtaran” kadrosuna geçirildi.

Söz konusu görevlendirmeler Yüksekova’da tepkilere yol açarken “Yakın akrabalar ve tanıdıklar işe alındı, liyakat geri planda bırakıldı’’ eleştirilerinde bulunan ilçe sakinleri, işsizliğin zirve yaptığı Yüksekova’da “cankurtaran” kadrosuyla işe alımlarının soruşturulması çağrısını yaptı. Konuya ilişkin görüşüne başvurulan yetkililer ise Yüksekova’da “acil olarak cankurtaran personeline ihtiyaç olduğu için bu işe alımlarının yapıldığını” ifade etti.

