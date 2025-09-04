Adam kayırmacılık skandallarında yeni perde: Müdürün eşi cankurtaran oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede işsizlik oranının en yüksek olduğu Hakkari‘nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü’ndeki personel alımları dikkat çekti. Personel alımlarında, müdürlerin yakınları ve tanıdıklarının görevlendirilmesi tepkilere yol açtı.

MÜDÜRÜN EŞİ CANKURTARAN OLDU!

BirGün’de yer alan habere göre, Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner’in eşi Serap Öner ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz’ın kardeşi Seyfullah Yılmaz “cankurtaran” olarak işe başlarken kurumda daha önce çaycı olarak çalışan Kader Metin ve Hakkari merkezde ikamet eden Botan Arslan da “cankurtaran” kadrosuna geçirildi.

Söz konusu görevlendirmeler Yüksekova’da tepkilere yol açarken “Yakın akrabalar ve tanıdıklar işe alındı, liyakat geri planda bırakıldı’’ eleştirilerinde bulunan ilçe sakinleri, işsizliğin zirve yaptığı Yüksekova’da “cankurtaran” kadrosuyla işe alımlarının soruşturulması çağrısını yaptı. Konuya ilişkin görüşüne başvurulan yetkililer ise Yüksekova’da “acil olarak cankurtaran personeline ihtiyaç olduğu için bu işe alımlarının yapıldığını” ifade etti.

