Adalet Bakanlığı personeli soluğu mahkemede aldı! 100 bin liralık promosyon davalık oldu

Adalet Bakanlığı personeline Vakıfbank tarafından 99.500 TL promosyon ve 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek. Ancak Mil-Büro-Sen, ihalede rekabetin sağlanmadığını ve teklifin düşük olduğunu belirterek promosyon ihalesinin iptali için mahkemeye başvurdu. Adalet-Sen de, "99.500 TL veya faizsiz krediyle süslenmiş teklifler, 648 milyar TL'yi bulan işlem hacmi karşısında adaletsizliktir" dedi.

Adalet Bakanlığı personeli için yapılan promosyon ihalesinde anlaşma geçen hafta sağlandı. Vakıfbank, 210 bin çalışana kişi başı 99 bin 500 lira promosyon ve 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verecek. Promosyon ödemesi Adalet Bakanlığı personellerine 30 Eylül 2025'te tek seferde yapılacak.

Sontv'nin haberine göre; promosyon ihalesi yargıya taşındı. Mil-Büro Sen, ihalede rekabet ortamı olmadğı, tekliflerin piyasa koşullarını yansıtmadığı ve hak edilen düzeyde bir promosyon olmadığı iddiası ile idare mahkemesine başvurduğunu açıkladı.

Promosyon ihalesinin iptalinin talebi için idare mahkemesine başvuran Mil-Büro-Sen'in açıklaması şöyle:

“Yapılan ihalede gerçek bir rekabet ortamı oluşmamıştır. Bankaların sunduğu teklifler, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak kalmış ve diğer kamu kurumlarına ödenen promosyonlarla kıyaslandığında ciddi bir dengesizlik ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ihale sürecinin iptali için yasal süreci başlatıyoruz.”

NELER OLMUŞTU?


Adalet Bakanlığı, başta 120 bin TL talep etmiş, görüşmeler sonunda bu teklif kabul edilmişti. Ancak Adalet-Sen, teklifin yetersiz olduğunu belirtmişti. Sendika, promosyonun emeğin karşılığı olduğunu vurgulayarak "Promosyonun yanına 'faizsiz kredi' eklenmesi, hakkı borçla süslemekten öteye gitmez" dedi. Ayrıca 'faizsiz' ifadesinin yalnızca ilk 3 ay için geçerli olduğuna ve sonrası için belirsizlik taşıdığına dikkat çekti.

Adalet-Sen, şu açıklamayı yapmıştı:

"Kamuoyuna yansıyan bir başka sendikanın teklifi ise 500.000 TL faizsiz kredi üzerine kurulmuştur. Ancak mevzuata göre 250.000 TL üzerindeki krediler en fazla 12 taksitte ödenebilir. Bu da yaklaşık 41.666 TL aylık taksit anlamına gelir.

Bugün en düşük maaşı 56-62 bin TL bandında olan bir memurun maaşının %70'ini kredi taksidine ayırması mı bekleniyor? Bu, gerçeklikten kopmuş, uygulanamaz bir vaattir. Krediyi promosyon gibi sunmak, çalışanı aldatmaktır.

99.500 TL veya faizsiz krediyle süslenmiş teklifler, 648 milyar TL'yi bulan işlem hacmi karşısında adaletsizliktir"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

