Adalet Bakanlığı burun ameliyatı için devreye girdi! Estetikli o hasta için emsal karar geldi

Kokusu duyusunu geçirdiği estetik operasyonlar ardından kaybeden kişinin aleyhine çıkan karar için Adalet Bakanlığı, 'kanun yararına bozma' talep etti. Yargıtay da talebin ardından estetik ameliyatlar için emsal bir karar verdi.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyat sonucu beklentisi karşılanmayan bir hasta lehine karar vererek bu alanda emsal niteliğinde bir hükme imza attı.

Burun estetiği yaptıran bir hasta, koku alma duyusunu yitirince üç kez ameliyat olmak zorunda kaldı ve ardından ödediği ücretleri geri istedi. Ancak önce tüketici mahkemesinde kaybettiği dava, Yargıtay kararıyla hastanın lehine döndü.

KOKU DUYUSUNU KAYBETTİ

NTV'nin haberine göre; bir kişi, özel bir hastanede burun estetik ameliyatı oldu. İlk operasyonda burun eğriliği oluştu. İkinci ameliyatta ise koku alma duyusunu yitirdi. Kendisine üçüncü bir ameliyat önerildi ancak başka bir hekime yönlendirildiği için yeniden ödeme yapmak zorunda kaldı.

Anayasa Mahkemesi işçiden yana karar verdi: Maaşlarına zam alacaklarAnayasa Mahkemesi işçiden yana karar verdi: Maaşlarına zam alacaklar

Hasta, yaşadıkları nedeniyle ücretlerin iadesi için hukuki süreç başlattı. Önce tüketici hakem heyetine başvurdu, ancak 2023’teki kararda haksız bulundu. Mahkemeye itiraz etti fakat mahkeme, “Bilirkişi raporu doğrultusunda davalı hastanın koku alma konusundaki şikâyet hakkında dosya kapsamında tıbbi tanı bulunmadığı, sadece davalının beyanlarından ibaret olduğu” gerekçesiyle talebi reddetti.

Ayrıca “davacının hastaneye özel hasta statüsünde başvurduğu, hastanenin tedavisinin yerinde olduğu” belirtildi.

BAKANLIK KANUN YARARINA TEMYİZ ETTİ

İlk derece mahkemenin kararını Adalet Bakanlığı “kanun yararına temyiz” etti. Bakanlık başvurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Davalının davacı hastane bünyesinde yaptırdığı ameliyat ve işlemlerin TBK'nın 470. ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi kapsamında olduğu ve eser sözleşmesinin niteliği gereği, sonuç taahhüdünü içerdiği, davalıya verilen sonuç taahhüdünün yerine getirilmediğ"

"ESERİN AYIP OLDUĞU KABUL EDİLİR"

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 26 Haziran 2025 tarihli kararında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bakımdan eserin fen ve sanat kurallarına uygun, iş sahibinin beklentilerini karşılar özellikleri taşıması aranır, aksi halde eserin ayıp olduğu kabul edilir"

Kararda, "Davacı estetik amaçlı olarak davalıya başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanması” gerektiği vurgulanıp “Burada yüklenici, eseri, sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmek yükümlülüğü altındadır" denildi.

Yargıtay, iki kez ameliyat geçiren hastanın hâlâ memnun kalmamasını, taahhüdün yerine getirilmemiş olmasıyla ilişkilendirdi.

Bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek sağlıkla ilgili konuda hesap uzmanı bilirkişinin değerlendirmesinin kabul edilemeyeceğine hükmetti. Dosya yeniden ele alınacak.

Kaynak:NTV

