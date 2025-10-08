Acil zam talebi: KYK bursu en az 6 bin lira olmalı

Acil zam talebi: KYK bursu en az 6 bin lira olmalı
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredilerin, dolar bazında son on yılda eridiğini belirterek, artan hayat pahalılığı karşısında öğrencilerin geçim mücadelesi verdiğini söyledi. Demir, 2026 yılında bir öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için KYK bursunun en az 6 bin TL olması gerektiğini ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yaptığı yazılı açıklamada, KYK burslarının alım gücündeki dramatik düşüşe dikkat çekti. 2016 yılında 110 dolar civarında olan KYK bursunun, bugün itibarıyla 85 dolar seviyesine gerilediğini belirten Demir, bu durumun, öğrencilerin yaşam maliyetleri artarken devlet tarafından verilen desteğin gerçek anlamda geriye gittiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

HAYAT PAHALILIĞI ÜNİVERSİTE KAYITLARINI DA ETKİLİYOR

Deniz Demir, artan hayat pahalılığının sadece öğrencilerin yaşam kalitesini düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda gençlerin üniversitelere kayıt yaptırma oranını da olumsuz etkilediğini vurguladı.

"KYK BURSU EN AZ 6 BİN TL OLMALI"

Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için burs miktarının acilen güncellenmesi gerektiğini belirten CHP'li Demir, 2026 yılı için somut bir rakam önerdi. Demir, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün bir öğrencinin barınma, ulaşım ve beslenme giderleri temel düzeyde karşılanmak isteniyorsa, 2026 yılında KYK bursunun en az 6 bin TL olması gerekir. Bu tutar, hem son yıllardaki enflasyon kayıplarını biraz olsun telafi edecek hem de gençlere insan onuruna yakışır bir yaşam alanı sağlamak için atılmış bir ilk adım olacaktır."

"GENÇLERİMİZİ BORÇLANDIRAN DEĞİL DESTEKLEYEN DEVLET POLİTİKASI ZORUNLULUKTUR"

Açıklamasının sonunda, gençlerin geleceğinin "rakam oyunlarına değil, reel refah artışına bağlı" olduğunu belirten Deniz Demir, iktidara yönelik çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"KYK bursları, öğrencilerin eğitim ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirilmelidir. Gençlerimizi borçlandıran değil, destekleyen bir devlet politikası artık zorunluluktur.”

