Aç kalan ayı ve yavruları muhtarın bahçesine girdi

Yayınlanma:
Rize'de 2 yavrusunu doyurmak için yavrularıyla yiyecek arayışına giren anne ayı muhtarın bahçesine dadandı. Ayıları fark eden köy muhtarın tepkisi kameralara yansıdı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde yiyecek derdine düşen ayı ile 2 yavrusu köy muhtarının evinin önüne gitti. Bahçede yiyecek arayan ayıları farkeden muhtarın tepkisi kameralara yansıdı.

YİYECEK DERDİNE DÜŞEN AYILAR MUHTARIN BAHÇESİNE GİRDİ

İlçeye bağlı Ayvalık köyünde gece saatlerinde bahçeden sesler gelen muhtar Yusuf Ekşioğlu, camdan dışarıya baktığında ayı ve 2 yavrusununun yemek aradığını gördü.

Yiyecek arayışındaki ayıları farkeden Ekşioğlu, "Ne arıyorsun burada?" şeklinde seslenedi.

Ev sahibinin sesini duyan ayılar hızla bölgeden uzaklaşırken o anlar çevredeki güvenlik kamerasınnca saniye saniye kaydedildi.

885857-frame-at-0m8s-001.jpg
Yiyecek arayan ayılar muhtarın bahçesine girdi
885857-frame-at-0m24s-001.jpg
Muhtar: Ne arıyorsun burada?

Kaynak:DHA

