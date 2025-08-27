Abdülhamit'in torunu iktidarı hedef aldı: "Hükümetimiz çözüme yönelik çalışma başlatmış mıdır?"

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz vatandaşa zor günler yaşatmaya devam ederken, bir ekonomi eleştirisi de İkinci Abdülhamit'in torunlarından Nurhan Osmanoğlu'ndan geldi.

Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçim sıkıntısı nedeniyle birçok öğrencinin okulu terk ettiğine dikkat çekti.

Osmanoğlu, öğrencilerin ve ailelerin yaşadığı bu sıkıntı için hükümeti çözüm üretmemekle eleştirdi.

"SORUN BELLİ, ÇÖZÜM NEDİR?"

Osmanoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Son iki yılda Türkiye’de geçim sıkıntısı nedeniyle 300 binden fazla öğrenci okulu bıraktı. Artan yaşam maliyetleri, özellikle barınma ve gıda giderlerindeki yükseliş, öğrencilerin eğitimine devam etmesini zorlaştırıyor.

Devlet yurtlarının mevcut öğrenci sayısına göre sınırlı kapasitesi ve özel yurtların yüksek ücretleri (ayda 15-20 bin TL’den başlayan kiralık evler) gençleri çaresiz bırakıyor.

Ailelerin ekonomik yükü artarken, birçok öğrenci eğitim yerine çalışmayı seçiyor ya da ailesinin yanına dönüyor.

Sorun belli. Çözüm nedir? Bunun üzerine hükümetimiz bir çalışma yapıp sorunu çözümüne yönelik bir çalışma başlatmış mıdır?"