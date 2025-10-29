ABD Dışişleri Bakanlığından 29 Ekim mesajı!

Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajına yer verildi. Rubio, ABD yönetimi ve halkı adına Türk halkını kutladığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kutlama mesajını yayımladı. Bakan Rubio, ABD yönetimi ve halkı adına Türk halkını Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutladı.

Rubio, mesajında Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumuna ve iki ülke ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'ni "uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki" olarak tanımlayan Rubio, ABD-Türkiye ilişkilerinin küresel barış, güvenlik ve refah için kritik olduğunu vurguladı.

ORTAK ÇIKAR VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Rubio, Türkiye’nin birçok alanda ABD için çok önemli bir ortak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için kritik. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki. Ayrıca Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak. İkili işbirliğimiz Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için devam ediyor."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

