Yeni tartışmanın fitilini ateşleyecek araştırma: Dindar aday oy mu düşürüyor? İşte çarpıcı sonuçlar...

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı

"DİNDAR ADAY" OY MU DÜŞÜRÜYOR?

Kulat, "dindar aday" üzerine yaptığı iki anketin karşılaştırmasını yaptı.

Mehmet Ali Kulat, 10 yıl önce “Siyasi tercihlerinizde iki adaydan birinin rakibi adaya göre daha dindar olması tercihinizi olumlu anlamda ne düzeyde etkiler?” sorusunu yönelterek yaptığı anketin sonucu şöyle açıkladı:

“Çok etkiler + Etkiler = % 62”

Mehmet Ali Kulat aynı soruyla bugün yaptığı araştırmada ise bulduğu sonucu şöyle açıkladı:

“Çok etkiler + Etkiler = % 31”

Kulat “Dindar siyasetçiye bakış açısında geldiğimiz nokta. Takdirlerinize..” yorumunu yaptı.

DAVUTOĞLU'NDAN İKTİDARA TEPKİ

Ankete, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan tepki geldi.

Ahmet Davutoğlu anketi şöyle yorumladı:

“10 yıl içinde ne değişti bir düşünelim hep birlikte.

Dindarlığımız mı yoksa dindar algımız mı?

İktidar gücüne sırtını dayamaya çalışan iki yüzlülerin toplumun bakış açısında meydana getirdiği bu erozyonun telafisi kolay mıdır?”