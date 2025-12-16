CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı: Erdoğan'ın 1994 yılına ait mal varlığını açıkladığım için yargılanmam isteniyor

CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı: Erdoğan'ın 1994 yılına ait mal varlığını açıkladığım için yargılanmam isteniyor
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılına ait mal varlığına ilişkin belgeleri paylaştığı için yargılanmak istendiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılına ait mal varlığına ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak istendiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında, henüz daha yolun başındayken ki mal varlığını açıkladığım için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmam isteniyor. Ayrıca cezanın bir kat daha artırılması talep ediliyor. Demek ki neymiş? Açıkladığım bu mal varlığı bilgisi doğruymuş! Bir ülkede Cumhurbaşkanı olup da, hala daha geçmişteki mal varlığını saklamaya çalışmak nedir? Pes!" ifadesini kullandı.

CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı! "Erdoğan'ın ilk ve ‘doğru olan tek’ mal varlığı belgesi"CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı! "Erdoğan'ın ilk ve ‘doğru olan tek’ mal varlığı belgesi"

NE OLMUŞTU?

CHP'li Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Erdoğan'ın ilk mal varlığı beyanına ait olduğunu söylediği bir belgeyi "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ki, ilk ve ‘doğru olan tek' mal varlığı belgesine ulaştık!" diyerek kamuoyuyla paylaşmıştı.

Söz konusu belge, 15 Nisan 1994'e aitti. Belgede, taşınmazlarla beraber ziynet eşyaları ve şirket ortaklığı gibi ayrıntılar yer alıyordu.

İşte o belge...

erdogan-1.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

