CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı! "Erdoğan'ın ilk ve ‘doğru olan tek’ mal varlığı belgesi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, düzenli aralıklarla belgeler paylaşarak kamuoyunu çeşitli konularda aydınlatmaya devam ediyor.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından bu kez üzerine çok yorum yapılacak bir belge paylaştı.

"YOLUN HENÜZ BAŞINDAYKEN"

Yavuzyılmaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği bir mal varlığı belgesini paylaşıp, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ki, ilk ve ‘doğru olan tek' mal varlığı belgesine ulaştık! Yıl 1994, yolun henüz başındayken…" notunu düştü.

Söz konusu belge, 15 Nisan 1994'e ait.

Belgede, taşınmazlarla beraber ziynet eşyaları ve şirket ortaklığı gibi ayrıntılar da yer alıyor.

Taşınmazlar:

Arsa – İstanbul, Bolluca Köyü

Yüz ölçümü: 361 m²

Değeri: 168.000.000 TL

Tarla – Rize, Günguy

Yüz ölçümü: 2.000 m²

Değeri: 500.000.000 TL

Arsa – İstanbul, Kulaksız Mah., Beyoğlu

Yüz ölçümü: 65 m²

Değeri: 200.000.000 TL

Daire – İstanbul, Maltepe

Yüz ölçümü: 110 m²

Değeri: 500.000.000 TL

Taşınırlar: