CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı! "Erdoğan'ın ilk ve ‘doğru olan tek’ mal varlığı belgesi"

Yayınlanma:
CHP'li Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın ilk mal varlığı beyanına ait olduğunu söylediği bir belgeyi paylaştı. Yavuzyılmaz paylaşımına "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ki, ilk ve ‘doğru olan tek' mal varlığı belgesine ulaştık!" notunu düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, düzenli aralıklarla belgeler paylaşarak kamuoyunu çeşitli konularda aydınlatmaya devam ediyor.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından bu kez üzerine çok yorum yapılacak bir belge paylaştı.

"YOLUN HENÜZ BAŞINDAYKEN"

Yavuzyılmaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği bir mal varlığı belgesini paylaşıp, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ki, ilk ve ‘doğru olan tek' mal varlığı belgesine ulaştık! Yıl 1994, yolun henüz başındayken…" notunu düştü.

Söz konusu belge, 15 Nisan 1994'e ait.

erdogan.png

Belgede, taşınmazlarla beraber ziynet eşyaları ve şirket ortaklığı gibi ayrıntılar da yer alıyor.

Taşınmazlar:

Arsa – İstanbul, Bolluca Köyü

  • Yüz ölçümü: 361 m²
  • Değeri: 168.000.000 TL

Tarla – Rize, Günguy

  • Yüz ölçümü: 2.000 m²
  • Değeri: 500.000.000 TL

Arsa – İstanbul, Kulaksız Mah., Beyoğlu

  • Yüz ölçümü: 65 m²
  • Değeri: 200.000.000 TL

Daire – İstanbul, Maltepe

  • Yüz ölçümü: 110 m²
  • Değeri: 500.000.000 TL

Taşınırlar:

  • Altın bilezik – Eşine ait, 10 adet → 50.000.000 TL
  • Beşibiryerde – Eşine ait, 1 adet → 50.000.000 TL
  • Alman Markı – Kendisine ait, 100.000 DM → 2.100.000.000 TL
  • Amerikan Doları – Kendisine ait, 50.000 $ → 1.600.000.000 TL
  • Burak Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. – Kendisine ait hisseler

erdogan-yavuzyilmaz.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

