İran ile ABD arasındaki müzakere masası çöktü! ABD geri dönüyor

ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen 21 saatlik müzakere, herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona erdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin tıkanma nedeni olarak İran'ın nükleer silah üretmeyeceğine dair kesin bir taahhüt vermemesini gösterdi. ABD heyetinin, masada "nihai ve en iyi" tekliflerini bırakarak Washington'a döneceği açıklandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yürütülen doğrudan müzakerelerin herhangi bir anlaşmaya varılamadan sonuçlandığını duyurdu.

Toplam 21 saat süren doğrudan görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Vance, sürece ve anlaşmazlığın nedenlerine ilişkin detayları paylaştı.

Dünyanın gözü kulağı oradaydı! İran - ABD görüşmesi sona erdiDünyanın gözü kulağı oradaydı! İran - ABD görüşmesi sona erdi

"İRAN İÇİN DAHA KÖTÜ BİR HABER"

Görüşmelerin uzunluğuna ve içeriğine dikkat çeken Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız," ifadelerini kullandı. Bu sonucun ABD'den ziyade İran için daha olumsuz bir durum yarattığını belirten Vance, heyet olarak ABD'ye anlaşmasız bir şekilde döneceklerini açıkladı.

TEMEL SORUN: NÜKLEER SİLAH TAAHHÜDÜ

Müzakerelerdeki kilit noktanın İran'ın nükleer programı olduğunu vurgulayan ABD Başkan Yardımcısı, İran tarafının nükleer silah konusunda beklenen taahhüdü vermediğini belirtti. Vance, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik."

Parçalama planı yeniden devrede! İsrail’in Lübnan’la asıl derdi buParçalama planı yeniden devrede! İsrail’in Lübnan’la asıl derdi bu

"NİHAİ VE EN İYİ TEKLİFİMİZİ SUNDUK"

ABD'nin masadaki temel taleplerini en net şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Vance, İran'ın sunulan şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini ifade etti. 21 saatlik görüşme trafiği boyunca ABD Başkanı Donald Trump ile de defalarca telefonda görüştüklerini kaydeden Vance, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü