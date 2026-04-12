İran ile ABD arasındaki müzakere masası çöktü! ABD geri dönüyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yürütülen doğrudan müzakerelerin herhangi bir anlaşmaya varılamadan sonuçlandığını duyurdu.

Toplam 21 saat süren doğrudan görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Vance, sürece ve anlaşmazlığın nedenlerine ilişkin detayları paylaştı.

"İRAN İÇİN DAHA KÖTÜ BİR HABER"

Görüşmelerin uzunluğuna ve içeriğine dikkat çeken Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız," ifadelerini kullandı. Bu sonucun ABD'den ziyade İran için daha olumsuz bir durum yarattığını belirten Vance, heyet olarak ABD'ye anlaşmasız bir şekilde döneceklerini açıkladı.

TEMEL SORUN: NÜKLEER SİLAH TAAHHÜDÜ

Müzakerelerdeki kilit noktanın İran'ın nükleer programı olduğunu vurgulayan ABD Başkan Yardımcısı, İran tarafının nükleer silah konusunda beklenen taahhüdü vermediğini belirtti. Vance, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik."

"NİHAİ VE EN İYİ TEKLİFİMİZİ SUNDUK"

ABD'nin masadaki temel taleplerini en net şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Vance, İran'ın sunulan şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini ifade etti. 21 saatlik görüşme trafiği boyunca ABD Başkanı Donald Trump ile de defalarca telefonda görüştüklerini kaydeden Vance, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." (AA)