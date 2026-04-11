Dünyanın gözü kulağı oradaydı! İran - ABD görüşmesi sona erdi

ABD ve İran heyetleri, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya geldi ve günlerce sürmesi beklenen görüşmelere ABD adına Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf katıldı.

Pakistan’ın diplomatik çabaları üzerine balayan görüşmeler, yüz yüze üçlü görüşmeler formatına alınırken ABD ve İran heyetleri, ilk kez yüz yüze görüşmeye katıldı.

“İSLAM DEVRİMİ’NDEN BU YANA YAPILAN EN ÜST DÜZEY YÜZ YÜZE TEMAS”

Beyaz Saray tarafından, görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada "Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD, Pakistan ve İran bugün yüz yüze üçlü bir görüşme gerçekleştiriyor." denilirken ABD heyetinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Vance'in ulusal güvenlik danışmanı Andy Baker, Asya işlerinden sorumlu özel danışmanı Michael Vance ile çeşitli uzmanların da görüşmelere katıldığı aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu görüşmelerin 1979 yılında İran İslam Devrimi'nden beri ABD ile İran arasında yapılan en üst düzey yüz yüze temas olduğu belirtildi.

İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ederken görüşmeye; Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katıldı.

Görüşmeye, arabulucu olan Pakistan tarafında ise Başbakan Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir katıldı.

GÖRÜŞMELER SONA ERDİ!

İran basınından yapılan açıklamaya göre, görüşmeler sona erdi. Tarafların yazılı metin üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

İran Devlet Basını IRIB, ABD’nin İran'ın görüşmeler için 2 ön şartı olan Lübnan ve İsrail arasında ateşkes sağlanmasını ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını kabul ettiğini öne sürdü. Beyaz Saray’dan ise, henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

İRAN “KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ” AÇIKLADI!

İran, yapılan görüşmede 'kırmızı çizgilerini' ABD heyetine aktardı. İran'ın donmuş varlıkların bırakılması ve Lübnan'da ateşkes yapılması şartını öne sürdüğü bildirildi. İran aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda İran hakimiyetinin garanti altına alınması ve savaş tazminatının yanında yaptırımların da kaldırılmasını da şart koştu.

MÜZAKERELER BU AKŞAM DEVAM EDECEK!

İran devlet medyasına göre, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde 3. tur bu gece yapılacak.

GÖRÜŞMEDE HÜRMÜZ KRİZİ ÇIKTI!

İran basını, İslamabad’daki görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlıklar olduğunu ve sürecin “ABD tarafının aşırı talepleri nedeniyle” ilerleyemediğini ifade etti.

NETANYAHU'DAN İRAN'A SALDIRI TEHDİDİ!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan ateşkese rağmen İran'a karşı saldırı tehdidini devam ettirdi. Netanyahu, yaptığı açıklamada "İran'a yönelik saldırılarımız henüz sona ermedi. Yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile başlatılacağı duyurulan doğrudan müzakerelere ilişkin ise, "Gösterdiğimiz güç sayesinde Lübnan, geçtiğimiz ay doğrudan barış görüşmelerine başlamak için birkaç kez girişimde bulundu." diyen Netanyahu, doğrudan müzakereleri iki şartla onayladığını savunarak, bunların "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve nesiller boyu sürecek gerçek bir barış anlaşması" olduğunu söyledi.