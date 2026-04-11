ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz'den geçtiği iddia edilmişti! İran yalanladı

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin sahaya yansımaları sürerken, bölgedeki en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda önemli bir eşik aşıldığı iddia edildi. Axios muhabiri Barak Ravid’in X platformunda aktardığı bilgilere göre, ABD Donanması’na bağlı bazı savaş gemilerinin, 11 Nisan Cumartesi günü boğazdan geçtiği öne sürüldü. Ancak İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı bu iddiayı yalanlayarak "Hiçbir Amerikan gemisi boğazdan geçmedi" açıklamasını yaptı.

TRUMP'TAN KRİTİK MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump ise müzakereler devam ederken yaptığı son açıklamada, İran tarafından döşendiği iddia edilen deniz mayınlarının temizlenmesi için çalışmalara başlanacağını duyurdu. Trump, sürecin hızla tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, “Hürmüz Boğazı’nı gerekirse tek taraflı olarak açacağız” mesajı verdi.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen bölgede normalleşme henüz sınırlı düzeyde. Ateşkes sonrası boğazdan geçen ticari gemi sayısı oldukça düşük kalırken, savaş öncesinde günlük ortalama 130 geminin kullandığı hatta geçişlerin hâlâ kısıtlı olduğu belirtiliyor.