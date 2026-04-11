Hürmüz Boğazı'nda yeni kriz! İran döşediği mayınların yerini bilmiyor olabilir

ABD’li yetkililerin New York Times’a dayandırılan değerlendirmelerine göre İran, olası bir çatışma senaryosu kapsamında Hürmüz Boğazı’nda farklı noktalara deniz mayınları yerleştirdi ancak bu operasyonun merkezi bir komuta zinciri olmadan ve dağınık bir yapı içinde yürütüldüğü iddia edildi.

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması

Haberde, özellikle küçük teknelerin kullanıldığı operasyonların koordinasyonsuz şekilde ilerlediği, bu nedenle bazı mayınların tam olarak nerede bulunduğuna dair İran tarafında net bir bilginin olmadığı öne sürüldü. Bu durumun, dünyanın en kritik petrol geçiş yollarından biri olan bölgedeki güvenlik riskini daha da artırdığı belirtildi.

DENİZ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Deniz trafiğini takip eden MaritimeTraffic verilerine göre Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısı son günlerde artış gösterse de, savaş öncesi ortalamanın oldukça altında seyrediyor. Normal şartlarda günlük 130’un üzerinde gemi geçişi gerçekleşirken, son veriler bu sayının tek haneli seviyelere kadar düştüğünü ortaya koydu.

NE İRAN NE ABD TEMİZLEYEMİYOR

Uzmanlara göre en büyük risklerden biri, hem İran’ın hem de ABD’nin bölgede yayılmış olası mayınları temizleyebilecek yeterli kapasiteye sahip olmaması. Bu nedenle boğazda seyrüsefer büyük ölçüde askeri izinler ve güvenlik onaylarına bağlı hale gelmiş durumda.

MÜZAKERELERİN ANA GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamalarda İran’ın tek seçeneğinin müzakere olduğunu savunarak, Hürmüz Boğazı’nın “tam, güvenli ve derhal yeniden açılmasını” sürecin ön koşulu olarak dile getirdi.

Öte yandan, bölgedeki gerilimin düşmesine rağmen ticari akışın hâlâ normale dönmediği, sigorta şirketlerinin risk primlerini yüksek tuttuğu ve birçok gemi şirketinin alternatif rotalara yöneldiği bildirildi. Hürmüz’deki belirsizliğin devam etmesi halinde küresel enerji fiyatlarında yeni dalgalanmalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.