ABD ile İran arasında 40 gün süren çatışmaların ardından varılan ateşkes sonrası gözler Pakistan’ın başkenti İslamabad’a çevrilmişti. Müzakere öncesi İran yönetimi Hürmüz Boğazı üzerinde şart koşarken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sert bir açıklama geldi.

Son Dakika | ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması

“BOĞAZ OTOMATİK OLARAK AÇILACAK”

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti uygulamasına izin vermeyeceklerini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bunu yapıyorlarsa, buna izin vermeyeceğiz. Boğaz otomatik olarak açılacak. Aksi takdirde para kazanamazlar. Körfez'i onlarla ya da onlarsız açacağız”

“DONANMALARI YOK OLDU”

ABD Başkanı, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar sistemleri yok edildi, lider kadroları ortadan kaldırıldı” dedi.