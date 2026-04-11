Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılması beklenen müzakereler öncesinde Hürmüz Boğazı üzerinden gözdağı verme girişiminde bulunarak, “Boğaz otomatik olarak açılacak. Körfezi onlarla ya da onlarsız açacağız” dedi.

ABD ile İran arasında 40 gün süren çatışmaların ardından varılan ateşkes sonrası gözler Pakistan’ın başkenti İslamabad’a çevrilmişti. Müzakere öncesi İran yönetimi Hürmüz Boğazı üzerinde şart koşarken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sert bir açıklama geldi.

“BOĞAZ OTOMATİK OLARAK AÇILACAK”

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti uygulamasına izin vermeyeceklerini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bunu yapıyorlarsa, buna izin vermeyeceğiz. Boğaz otomatik olarak açılacak. Aksi takdirde para kazanamazlar. Körfez'i onlarla ya da onlarsız açacağız”

“DONANMALARI YOK OLDU”

ABD Başkanı, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar sistemleri yok edildi, lider kadroları ortadan kaldırıldı” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

