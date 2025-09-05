A Milli Futbol Takımı Konya’da
A Milli Futbol takımı, pazar günü oynayacağı İspanya maçı için Konya'ya geldi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Gürcistan'ı deplasmanda 2-3 mağlup eden A Milli Futbol takımı, pazar günü oynayacağı İspanya maçı için Konya'ya geldi.
"A MİLLİ TAKIM İSPANYA MAÇI İÇİN KONYA'DA"
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 2-3 mağlup eden A Milli Takım, pazar günü oynanacak İspanya maçı için Konya'ya geldi.
Deplasmandan galip ayrılan milli takım, taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.
COŞKUYLA KARŞILANDILAR
Konya Havalimanı’nda meşalelerle ve coşkulu tezahüratlarla karşılanan ay-yıldızlı futbolcular, taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde konaklayacakları otele geçti.
Türkiye ile İspanya arasında oynanacak heyecan dolu mücadele, 7 Eylül Pazar saat 21.45'te, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
