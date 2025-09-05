A Milli Futbol Takımı Konya’da

A Milli Futbol Takımı Konya’da
Yayınlanma:
A Milli Futbol takımı, pazar günü oynayacağı İspanya maçı için Konya'ya geldi.

Gürcistan'ı deplasmanda 2-3 mağlup eden A Milli Futbol takımı, pazar günü oynayacağı İspanya maçı için Konya'ya geldi.

a-milli-futbol-takimi-konyada-898076-266829.jpg

"A MİLLİ TAKIM İSPANYA MAÇI İÇİN KONYA'DA"

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 2-3 mağlup eden A Milli Takım, pazar günü oynanacak İspanya maçı için Konya'ya geldi.

Deplasmandan galip ayrılan milli takım, taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

a-milli-futbol-takimi-konyada-898074-266829.jpg

COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Konya Havalimanı’nda meşalelerle ve coşkulu tezahüratlarla karşılanan ay-yıldızlı futbolcular, taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde konaklayacakları otele geçti.

a-milli-futbol-takimi-konyada-898072-266829.jpg

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak heyecan dolu mücadele, 7 Eylül Pazar saat 21.45'te, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

a-milli-futbol-takimi-konyada-898069-266829.jpg

A Milli Takım Gürcistan'ı yendi: Dünya Kupası yolunda ilk galibiyetini aldıA Milli Takım Gürcistan'ı yendi: Dünya Kupası yolunda ilk galibiyetini aldı

Taraftarlar milli takımı bırakmadıTaraftarlar milli takımı bırakmadı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
CHP'li Çiftçi: Köseler’in tahliyesi yaşanan hak ihlallerini ortadan kaldırmıyor
CHP'li Çiftçi: Köseler’in tahliyesi yaşanan hak ihlallerini ortadan kaldırmıyor
Washington, Trump’a dava açtı
Washington, Trump’a dava açtı