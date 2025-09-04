Taraftarlar milli takımı bırakmadı

Yayınlanma:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ve Türkiye mücadele ediyor. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün büyük bir kısmını doldurdu ve milli takımı yalnız bırakmadı.

Vincenzo Montella, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül ise maç kadrosunda yer almadı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

