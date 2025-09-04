A Milli Takım Gürcistan'ı yendi: Dünya Kupası yolunda ilk galibiyetini aldı

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan deplasmanına çıktı.

3 GOLLÜ ZAFER

Türkiye, Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazandı ve elemelere galibiyetle başladı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mert Müldür ile 41. ve 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı.

Gürcistan'ın golleri ise 63. dakikada Davitashvili ve 90+8'de Kvaratskhelia'dan geldi.

Mücadelenin 66. dakikasında oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

72. dakikada ise Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol kırmızı kart gördü.

GALİBİYETLE BAŞLADIK

Bu sonuçla Ay yıldızlılar, puanını 3 yaptı ve ilk maçında ilk galibiyetini elde etti.

Grubun diğer maçında Bulgaristan, İspanya'yı konuk edecek.

Mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak.