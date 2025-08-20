9 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu: Firari hükümlü yakalandı

Yayınlanma:
Isparta Valiliği, 9 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığını duyurdu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmeiş hapis cezası olan firari hükümlülere yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, hakkında 9 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Isparta Valiliği tarafından konuyla iglil yapılan açıklamada, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit yaralama", "silahla tehdit", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinden sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

