9 yaşındaki çocuğun üzerine 250 kiloluk demir kapı devrildi
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 250 kiloluk demir bahçe kapısının üzerine devrildiği Asmin Ç. (9), ağır yaralandı.
Olay saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Asmin Ç., bahçede oyun oynadığı sırada, yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı üzerine devrildi.
Okul kapısı öğrencilerin üstüne devrildi! Önlem iş işten geçtikten sonra alındı
KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Kapının altından ailesi tarafından kurtarılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Asmin’in kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.
Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)