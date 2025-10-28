9 yaşındaki çocuğun üzerine 250 kiloluk demir kapı devrildi

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 250 kiloluk demir bahçe kapısının üzerine devrildiği Asmin Ç. (9), ağır yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Asmin Ç., bahçede oyun oynadığı sırada, yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı üzerine devrildi.

Okul kapısı öğrencilerin üstüne devrildi! Önlem iş işten geçtikten sonra alındıOkul kapısı öğrencilerin üstüne devrildi! Önlem iş işten geçtikten sonra alındı

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kapının altından ailesi tarafından kurtarılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Asmin’in kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.

Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
Türkiye
Atatürk’ün o sözleri canlandırıldı: Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!
Atatürk’ün o sözleri canlandırıldı: Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!
Muğla ekim ayında beyaza büründü!
Muğla ekim ayında beyaza büründü!
Bakanlık açıkladı: TRT Tabii'nin lisansı yok
Bakanlık açıkladı: TRT Tabii'nin lisansı yok