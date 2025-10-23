Okul kapısı öğrencilerin üstüne devrildi! Önlem iş işten geçtikten sonra alındı

İstanbul Eyüpsultan'daki bir okulun bahçesindeki demir kapı, o esnada spor yapan öğrencilerin üzerine devrildi. Olaydan sonra kapının devrilmemesi için önlem alındı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir okuldaki demir kapı, bahçede spor yapan öğrencilerin üzerine devrildi.

4 öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DEMİR KAPI ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Eyüpsultan 75. Yıl Mahallesi'deki bir okulun bahçesindeki demir kapı, öğrenciler spor yaptığı sırada devrildi.

Üzerine demir kapı devrilen 4 öğrenci, çeşitli bölgelerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerin 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

"İKİSİNİN BURNUNDA KIRIK VAR"

Olayla ilgili konuşan öğrenci velisi Fikri Güleç, yaralı öğrencilerden ikisinin burnunun kırıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Çocuklar içeride spordalardı. Bir bağırma sesi duydum. Dediler ki 'Kapı çarptı yerinden kurtuldu. Çocuklar spordaydı, kapı üstlerine devrildi. Kafalarında yarılma var, ikisinin burnunda kırılma var' diye söylediler. Ben gördüğümde polis, ambulans gelmişti. Yaralıları yeni götürüyorlardı. Sorduğumuzda yaralıların durumlarının iyi olduğunu söylediler. Bir çocuğun durumu ağırmış. Kapının üzerine çocuklar çıkmış, ağırlık dolayısıyla kapı kurtulmuş yayından, direkt çocukların üzerine gelmiş. Tutabilen kimse olmamış."

ÖNLEM İŞ İŞTEN GEÇTİNTEN SONRA ALINMIŞ

Devrilerek 4 öğrencinin yaralanmasına neden olan demir kapının raylardan çıkmasını engellemek için, demir parçasıyla önlem alındığı öğrenildi.

Kapının üzerine yeni montajlandığı belirtilen demir parça hakkında da konuşan Güleç, "Onu daha önce görmedik, bugün ilk defa görüyorum. Çocuklara sorduk, onlar da görmemiş" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

