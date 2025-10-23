Beton mikserinden dökülen harç trafiği kilitledi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir beton mikserinden yola harç döküldü. Sürücüler yola dökülen harç nedeniyle zor anlar yaşadı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN HARÇ DÖKÜLDÜ

Elazığ Caddesi üzerindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen beton mikserinin, arka kapağının tam kapatılmaması nedeniyle yola harç döküldü.

Kısa sürede yola yayılan beton harcı, diğer sürücüler için kaygan bir zemin oluşturdu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yola dökülen beton nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.