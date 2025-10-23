Bayrampaşa'da viyadüğün genişleme derzi koptu: 2 yaralı

Bayrampaşa'da viyadüğün genişleme derzi koptu: 2 yaralı
Yayınlanma:
Bayrampaşa'da TEM Bağlantı Yolu Sağmalcılar Viyadüğü'nde yerinden çıkan genleşme derzine çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı yolda ilerleyen çok sayıda aracın da lastiği patladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Edirne istikameti Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadüğün genleşme derzi henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Bu sırada seyir halindeki bir motosiklet kopan demir parçaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet üzerindeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

istanbul-bayrampasada-viyadugun-genis-976604-290041.jpg

ÇOK SAYIDA ARACIN LASTİĞİ PATLADI

Bu sırada aynı yönde ilerleyen çok sayıda aracın da, kopan parçaya çarparak lastiği patladı. Lastiği patlayan araçların bir kısmı çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, bazı sürücüler ise araçlarının lastiklerini yol kenarında kendileri değiştirdi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi!Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi!

"30-40 ARACIN LASTİĞİ PATLADI"

Aracının lastiği patlayan sürücü Hakan Yetimova, "Böyle bir şey yok. Geçen hafta aynı şey burada oldu. 30-40 aracın tekeri aynı bu şekilde patladı. 3-4 tane motosiklet ağır kaza yaptı. Taklalar attı. Çoğu kişinin kafası yarıldı. Kaburgaları kırıldı. Yani bir can pazarı yaşandı burada" dedi.

Karayolları ekipleri kopan parçanın onarılması için çalışma başlatırken, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Türkiye
Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi!
Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi!
Yalova'da konserve dolu TIR alev topuna döndü!
Yalova'da konserve dolu TIR alev topuna döndü!