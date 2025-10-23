Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi!

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi!
Yayınlanma:
Çorum'da işçileri taşıyan kamyonetle, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20251023-39493278-39493276-corumda-kamyonetle-minibusun-carpistigi-kazada-7-kisi-yaralandi.jpg

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Yalova'da konserve dolu TIR alev topuna döndü!Yalova'da konserve dolu TIR alev topuna döndü!

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in bacağında kırık bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Türkiye
Bayrampaşa'da viyadüğün genişleme derzi koptu: 2 yaralı
Bayrampaşa'da viyadüğün genişleme derzi koptu: 2 yaralı
Yalova'da konserve dolu TIR alev topuna döndü!
Yalova'da konserve dolu TIR alev topuna döndü!