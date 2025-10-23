Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin kaza geçirdi!

Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in bacağında kırık bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.