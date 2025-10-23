Yalova'da konserve dolu TIR alev topuna döndü!

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi yakınlarında seyir halinde olan konserve yüklü bir TIR’ın dorsesinde çıkan yangın, sürücünün soğukkanlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadan atlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yalova-Kocaeli kara yolunun Çiftlikköy ilçesi mevkisinde meydana geldi. 16 BPL 167 plakalı TIR’ın dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı derhal emniyet şeridine çekerek, yangının çekici kısma sıçramasını engellemek için dorseden ayırdı. Ancak bu sırada dorse hızla yayılan alevlerle alev topuna döndü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dorsenin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

İzmir'de 7 katlı apartmanda yangın!

Yangın nedeniyle Kocaeli-Yalova kara yolunun Yalova istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.



