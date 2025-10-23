İzmir'de 7 katlı apartmanda yangın!

İzmir’in Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Saat 01.00 sıralarında bir sitedeki 7 katlı apartmanın birinci katında başlayan yangın, dairenin mutfak kısmından yükseldi. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine adrese hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangından kaynaklanan yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında 4 vatandaş ile bir köpek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, hemen yangın merdivenini kullanarak mahsur kalanları güvenli bir şekilde binadan indirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin hızlı ve başarılı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ilk incelemeler yangının mutfakta bulunan buzdolabından kaynaklandığı yönünde oldu.

Olayla ilgili başlatılan incelemeler devam ediyor.

