Aydın'da okul kantininde yangın!

Aydın'da okul kantininde yangın!
Yayınlanma:
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Beşeylül Ortaokulu’nun kantininde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle okulun diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan bir ortaokulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Beşeylül Ortaokulu’nun kantininde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kantinden yoğun dumanların yayıldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin etkin müdahalesiyle alevler, okulun diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle kantinde maddi zarar meydana geldi.

aydin-1.jpg

MÜDAHALE SIRASINDA İTFAİYE PERSONELİ ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince hemen Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın!Mobilya imalathanesinde korkutan yangın!

Yangın ihbarı üzerine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de okula gelerek söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Türkiye
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı: 1 polis yaralı 2 şüpheli gözaltında
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı: 1 polis yaralı 2 şüpheli gözaltında
İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü
İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü