Aydın'da okul kantininde yangın!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan bir ortaokulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Beşeylül Ortaokulu’nun kantininde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kantinden yoğun dumanların yayıldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin etkin müdahalesiyle alevler, okulun diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle kantinde maddi zarar meydana geldi.

MÜDAHALE SIRASINDA İTFAİYE PERSONELİ ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince hemen Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın ihbarı üzerine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de okula gelerek söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.