9 yaşındaki çocuğu güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Esnafın yumruğunu yedi, cami bahçesinde yakalandı

27 Ağustos günü Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana gelen olayda bir kişi, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğu zorla götürmeye çalıştı. Çocuğun ağlayarak 'ağabey beni kurtar' diye yardım istediği sırada, inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42) şüpheliye müdahale etti. Çocuk kurtulurken, Aslan'ın yumruğu parke standına denk gelince 2 parmağı kırıldı. Şüpheli kaçtı.

CAMİ BAHÇESİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun ailesinin şikâyeti üzerine çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin G.K. olduğunu belirledi. G.K., saklandığı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir cami bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, çocuğun kaçırılmaya çalışıldığı anlar, Ahmet Aslan'ın müdahalesi, ardından ailenin Aslan'a yaptığı teşekkür ziyareti ve küçük çocuğun Aslan'a sarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.