İSKİ duyurdu: Beykoz'da 6 saatlik su kesintisi

İstanbul'da bugün yalnızca Beykoz ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Göztepe Mahallesi'nde 150 mm çaplı şebeke hattındaki arıza nedeniyle saat 09.55'te başlayan kesintinin 16.00'ya kadar sürmesi bekleniyor; etkilenen sakinlerin yaklaşık 6 saat boyunca suya erişimi olmayacak. İstanbul'un diğer ilçelerinde planlı kesinti bulunmuyor.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü İstanbul’un Beykoz ilçesinde su kesintisi öğleden sonraya kadar sürecek.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Beykoz

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:55 - 16:00 │ Süre: 6 saat 5 dakika
  • Konum: Göztepe
  • Sebep: 150 mm çaplı şebeke hattı arızası

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Silivri ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

