İstanbul’un su rezervlerindeki kritik tablo, bahar yağmurlarına rağmen ciddiyetini koruyor. Kent genelinde yağışlar aralıklarla devam etse de barajlardaki doluluk oranları beklenen büyük sıçramayı bir türlü gerçekleştiremedi.

YAĞIŞLAR SÜRÜYOR AMA ARTIŞ GRAM GRAM

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlı hava, baraj seviyelerinde radikal bir değişim yaratmadı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su miktarı yukarı yönlü bir ivme yakalasa da bu artış oldukça sınırlı kaldı. Gün bazında yaşanan değişimler tablodaki durağanlığı gözler önüne seriyor:

6 Mayıs: %71,81

7 Mayıs: %71,89

8 Mayıs: %71,93

9 Mayıs (Bugün): %71,95

Yağmurların devam etmesine rağmen doluluk oranları son günlerde yalnızca puanlık artışlarla yerinde sayıyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (9 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %95,38

Darlık Barajı: %91,49

Elmalı Barajı: %95,52

Terkos Barajı: %58,9

Alibey Barajı: %67,1

Büyükçekmece Barajı: %56,11

Sazlıdere Barajı: %45,7

Istrancalar Barajı: %45,92

Kazandere Barajı: %59,31

Pabuçdere Barajı: %59,48

Yüzde 71 Yetmedi! İstanbul’un gözü kulağı Melen’de

SON 10 YILIN EN KÖTÜ İKİNCİ TABLOSU

Uzmanlar, Nisan ayının geride kalmasıyla birlikte verilerin alarm verdiğini belirtiyor. İstanbul, su rezervleri açısından son 10 yılın en düşük ikinci seviyesini yaşıyor. Geçen yılki aşırı kuraklık dönemi bir kenara bırakıldığında, mevcut yüzde 71,95'lik oran uzun yıllar ortalamasının oldukça gerisinde kalmış durumda. Yağışların havzalara düşen miktarının, kentin devasa su tüketimi karşısında yetersiz kaldığı net bir şekilde görülüyor.

MELEN VE YEŞİLÇAY OLMASA DURUM ÇOK CİDDİ

Günde 3 milyon metreküpten fazla su tüketen İstanbul için barajlar artık tek başına yeterli değil. Şehrin su ihtiyacının karşılanmasında Melen ve Yeşilçay hatlarından gelen takviye su hayati bir rol oynuyor. Uzmanlar, dış kaynaklardan sağlanan bu desteğin kesilmesi durumunda İstanbul’un su krizinin çok daha vahim boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarıyor.

Sıcaklıkların artacağı yaz ayları yaklaşırken, barajların yüzde 80-90 bandına çıkamamış olması su yönetimi açısından endişe yaratıyor.

Ankara havzalarında hareketlilik geçen yılın çok üzerinde

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini gündeme getirir.